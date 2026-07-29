Ледяной гигант восстанет: будущее готовит России невероятный подарок

Изменение климата фундаментально повлияет на геополитический баланс сил, пишет President Online. Часть стран окажется в числе "проигравших", но некоторые государства, в том числе Россия, получат невероятное преимущество.
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