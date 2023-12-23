История и археология: Как в древнем мире измеряли ход времеми при помощи воды

Не зря говорят, что время течет, дни быстротечны или что с какого-то события много воды утекло. Ассоциация очень давняя – ведь о связи между движением воды и движением времени догадались еще в далекой древности.
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