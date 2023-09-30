Владимир Путин поздравил с Днём воссоединения новых регионов с Россией Юлия СоколоваГодовщина вступления четырёх новых регионов в состав Российской Федерации стала поводом для видеообращения главы государства Владимира Путина.
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