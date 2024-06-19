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Страшнейший враг «Абрамса» не БПЛА, не РПГ… Что тогда?

Страшнейший враг «Абрамса» не БПЛА, не РПГ… Что тогда?

69K прочитали Все мы отлично знаем, что танки любой страны мира удобные мишени для ПТРК, в последнее время БПЛА камикадзе, а на малых дистанциях – РПГ.

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