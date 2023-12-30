Россия готова к любому развитию ситуации с замороженными активами

Если страны Запада готовы к диалогу с Москвой о взаимном обмене замороженными активами, то российская сторона открыта к такому разговору, сообщил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.
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