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Россия готова к любому развитию ситуации с замороженными активами

Россия готова к любому развитию ситуации с замороженными активами

Если страны Запада готовы к диалогу с Москвой о взаимном обмене замороженными активами, то российская сторона открыта к такому разговору, сообщил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

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