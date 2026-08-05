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Аргументы и Факты

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Ученые предупредили о распространении опасного малярийного комара

Ученые предупредили о распространении опасного малярийного комара

Инвазивный малярийный комар вида Anopheles stephensi, обладающий устойчивостью ко всем известным инсектицидам, стремительно распространяется по территории Африки и представляет растущую угрозу для жителей крупных городов.

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