Ученые предупредили о распространении опасного малярийного комара

Инвазивный малярийный комар вида Anopheles stephensi, обладающий устойчивостью ко всем известным инсектицидам, стремительно распространяется по территории Африки и представляет растущую угрозу для жителей крупных городов.
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