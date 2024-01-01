Стрижка в домашних условиях: интересные идеи, техника выполнения, фото

Каждая девушка хочет выглядеть красиво и ухоженно, и это никак не зависит от ее возраста. Главным условием являются чистые волосы и аккуратный внешний вид, но при этом и прическа играет немаловажную роль.
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