Партия Эрдогана проиграла выборы в Турции

В Турции на муниципальных выборах правящая Партия справедливости и развития (ПСР) президента Реджепа Эрдогана впервые за последние 20 лет уступила на муниципальных выборах основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП).
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