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В Красноярском крае грузовик сбил двоих детей на мопеде

В Красноярском крае грузовик сбил двоих детей на мопеде

Сотрудники полиции установили обстоятельства ДТП в Берёзовском районе.В Берёзовском районе Красноярского края произошло ДТП с участием двоих малолетних детей на мопеде, которых сбил грузовик.

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