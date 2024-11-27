Прогноз погоды в Крыму на среду.• Симферополь: +5°, пасмурно• Севастополь: +8°, облачно• Ялта: +9°, пасмурно• Алушта: +8°, дождь• Евпатория: +5°, облачно• Саки: +6°, облачно• Бахчисарай: +6°, облачно• Джанкой: +5°, пасмурно• Судак: +7°, дождь• Феодосия: +5°, пасмурно• К.
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