В Перми пройдёт благотворительный забег "На одном дыхании"

29 мая в 18:00 на набережной Перми в восьмой раз пройдёт благотворительный забег “На одном дыхании”. Все вырученные средства направят на помощь детям-сиротам и детям с тяжёлыми заболеваниями, сообщили в пресс-службе благотворительного фонда “Берегиня”.