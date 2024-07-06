Судный день 8 августа 2024 года: что ожидать и как подготовиться Ольга ВайленкоС приближением 8 августа 2024 года в астрологическом сообществе активно обсуждается предстоящий «день трех восьмерок», который уже успели назвать судным днем.
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