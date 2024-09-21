Бойцы поделились впечатлениями о кулачном турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Российские спортсмены одержали победу во всех поединках в турнире по кулачному бою в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который прошел в Москве 20 сентября в «Вегас Сити Холле», и поделились впечатлениями от боев.
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