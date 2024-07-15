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Суд в Москве заочно арестовал экс-главу СБУ и секретаря СНБО Украины

Суд в Москве заочно арестовал экс-главу СБУ и секретаря СНБО Украины

РИА Новости/Александр Максименко Суд в Москве заочно арестовал экс-главу СБУ Валентина Наливайченко* и секретаря СНБО Украины Александра Литвиненко по делу о военных преступлениях, сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.

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