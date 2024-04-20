Феномен отношений с деньгами: Ждать и Брать

Почему одни живут на полную катушку, а другие довольствуются минимальными жизненными благами? Как разрешить себе иметь больше? Как победить страх перемен? Для этого важно перестать прикрываться идеей стабильности, обстоятельствами, ответственностью за судьбу близких и встретиться со своим страхом «лицом к лицу».