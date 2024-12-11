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Мы соседи по планете

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На фото просто друзья или влюбленная пара? Фотопроект о поцелуе от Бена Ламберти

На фото просто друзья или влюбленная пара? Фотопроект о поцелуе от Бена Ламберти

Однажды фотограф Бен Ламберти (Ben Lamberty) сделал спонтанное фото целующейся пары, и ему это так понравилось, что в итоге появилась целая серия страстных фотографий, которую позже опубликовал немецкий журнал Zeit Magazin.

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