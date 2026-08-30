ТВ Пирвели: Взрыв в Зугдиди ранил двух и повредил здания

На автозаправочной станции в Зугдиди произошел взрыв, вследствие которого пострадали два человека. Они были госпитализированы в сознании.
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