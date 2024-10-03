Росавиация: в Нижнекамске сняли ограничения на работу аэропорта Бегишево

Аэропорт Бегишево в Нижнекамске вернулся к штатному режиму работы после временных ограничений. Воздушная гавань не принимала и не отправляла самолеты почти два часа, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
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