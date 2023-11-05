Праздник Иакова и Яков Гужник 5 ноября: запреты, традиции и суеверия Елена Галицкая5 ноября — это день, когда два разных праздника переплетаются: церковный праздник памяти апостола Иакова и народный Яков Гужник.
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