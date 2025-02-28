Мог ли рак Буйнова повлиять на его координацию во время аварии

В Сети разгорелись обсуждения о том, как авария, произошедшая в Подмосковье, может повлиять на состояние здоровья известного певца Александра Буйнова, который, как сообщалось ранее, страдает от рака предстательной железы.
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