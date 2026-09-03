От сельхозработ до Нью‑Йорка: к 85‑летию Довлатова друг писателя рассказал о его мечтах, трудностях и неопубликованном романе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 сентября, ФедералПресс. К 85‑летию Сергея Довлатова друг писателя, главный редактор журнала «Звезда» Андрей Арьев, поделился воспоминаниями о нем – о студенческих годах, непростом пути к признанию, эмиграции и неопубликованных работах.