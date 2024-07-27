Амнезия по-советски: Комбижир, синтетика и "идеальные" годы

Ирина52 Тем, что там есть контроль над теми сторонами жизни, которые нужны для выживания страны и тем, что элита КНР не ведет образ жизни обитателей публичного дома, хвастаясь любовницами и любовниками, и не держит семьи за рубежом. Тем, что в качестве цели в Конституции КНР записано формирование ГАРМОНИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА, а не псевдосоциальное государство, как в РФ, бЕЗ ИДЕОЛОГИИ, но с ориентацией на личную прибыль вместо национальных интересов. Тем, что в КНР нет диаспор, разрушающих государство как раковая опухоль с метастазами... Словом: даешь социализм взад, но с поправкой на баланс рынка и плана и контроль за бюрократией! Даешь народную милицию вместо полиции, что защищает не народ от преступников, а власть от народа! Долой институт судей,независимых от закона, долой независимость профсоюзов от народа! Словом, ДА ЗДРАВСТВУЕТ РОДНАЯ СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ, когда уважали тех, кто хорошо работает, а не суперворов- менеджеров первой гильдии и их обслугу с нравами помойки...

Ирина52 В войну ДА, бомбежки бывают. Но парламент страны В ВОЙНУ не должен уходить на летние каникулы, не решив вопроса о поставках оружия в армию...Как это сделала ГД на днях. НЕ ТАК ЛИ? Так о какой ВОЙНЕ Вы ведете речь? Для народа - это ВОЙНА, а для власти - мать родна... Как в Первую мировую. Повод для пилежа казны ИДЕАЛЬНЫЙ. Если Вы можете это представить при Сталине - у Вас фантазия богаче, чем у меня...