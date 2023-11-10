Офицер флота: Удары ракет НАТО по верфям Крыма наносят серьёзный урон

Каждый удар по кораблям Черноморского флота у берегов Крыма имеет существенное значение, поскольку провести замену с других флотов или завести в Черное море оставшиеся за Босфором корабли в нынешних условиях невозможно.
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