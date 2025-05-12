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Школьники из Алматы принесли медали Казахстану на Азиатской олимпиаде по физике

Школьники из Алматы принесли медали Казахстану на Азиатской олимпиаде по физике

Юные физики из Казахстана блистательно выступили на 25-й Азиатской олимпиаде по физике, прошедшей в Саудовской Аравии, завоевав четыре серебра, четыре бронзы и специальный приз за лучший результат среди девушек, передает inAlmaty.

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