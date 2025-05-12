Школьники из Алматы принесли медали Казахстану на Азиатской олимпиаде по физике

Юные физики из Казахстана блистательно выступили на 25-й Азиатской олимпиаде по физике, прошедшей в Саудовской Аравии, завоевав четыре серебра, четыре бронзы и специальный приз за лучший результат среди девушек, передает inAlmaty.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии