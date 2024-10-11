Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

98 940 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Риелтор: в Бурятии на сделки с недвижимостью покупатели приглашают шаманов

Риелтор: в Бурятии на сделки с недвижимостью покупатели приглашают шаманов

В Бурятии порядка половины сделок с жилой недвижимостью проходит с участием шамана. Руководитель одной из риелторских компаний в республике Ильдар Хусаинов рассказал, что около 50 процентов населения региона обращаются к шаманам по самым разным вопросам, в том числе по поводу вложения денег, по вопросам перемены места жительства.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх