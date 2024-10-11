Риелтор: в Бурятии на сделки с недвижимостью покупатели приглашают шаманов

В Бурятии порядка половины сделок с жилой недвижимостью проходит с участием шамана. Руководитель одной из риелторских компаний в республике Ильдар Хусаинов рассказал, что около 50 процентов населения региона обращаются к шаманам по самым разным вопросам, в том числе по поводу вложения денег, по вопросам перемены места жительства.