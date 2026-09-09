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Новости Тамбова

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В Тамбове начали проверять киоски и торговые павильоны

В Тамбове начали проверять киоски и торговые павильоны

Фото: администрация города Тамбова Читайте также: В Тамбовской области хотят сократить субсидии за отменённые авиарейсы С подрядчика ремонта «Жемчужины леса» требуют вернуть шесть миллионов рублей Прах актрисы Альбины Евтушевской захоронят в Моршанске Городские комиссии уже обследовали около 50 объектов и намерены постепенно охватить все нестационарные торговые точки.

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