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Эксперт: регулирование онлайн‑продажи кредитов снизит злоупотребления банков

Эксперт: регулирование онлайн‑продажи кредитов снизит злоупотребления банков

РИАМО – 14 ноя. В настоящее время очень актуально регулировать онлайн-продажи банковских продуктов, поскольку в условиях взаимодействия через интернет возможны различные злоупотребления доверием граждан, сообщил РИАМО доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков.

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