Эксперт: регулирование онлайн‑продажи кредитов снизит злоупотребления банков

РИАМО – 14 ноя. В настоящее время очень актуально регулировать онлайн-продажи банковских продуктов, поскольку в условиях взаимодействия через интернет возможны различные злоупотребления доверием граждан, сообщил РИАМО доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков.