Что происходит на Краснолиманском направлении? За прошедшую неделю осложнилась обстановка на Восточном театре военных действий – на северном фланге Краснолиманского направления.
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Мчащаяся со скоростью 2700 км/ч новейшая ракета Х-38 разнесла цель ВСУ
Вражеская переправа в районе Купянска-Узлового была уничтожена точечным ударом российской высокоточной ракеты. Как сообщает канал "Повернутые на войне" в MAX, по важной для противника цели отработали Х-38.
Как правило, такие средства поражения класса "воздух – земля применяются фронтовыми сверхзвуковыми истребителями-бомбардировщиками Су-34.
Противник ничего не успел предпринять: лишь в течение пары секунд был слышен звук приближающейся "тридцать восьмой", и сразу в небо взметнулся высокий столб из обломков разрушенной конструкции и множества тонн речной воды.
По открытым данным, Х-38 способна разгоняться до 2700 км/ч и нести мощные боевые части различных типов, которые могут поражать разные цели, в том числе мосты и другие инженерные сооружения.
Использование этого оружия в ходе специальной военной операции подтверждает высокую эффективность данной разработки, потенциал которой наши пилоты реализуют на сто процентов.