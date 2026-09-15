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Газета.ру

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Глава ФПБК Бородин обжаловал решение суда по иску к Пугачевой

Глава ФПБК Бородин обжаловал решение суда по иску к Пугачевой

Глава ФПБК (Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией – прим. «Газета.Ru») Виталий Бородин продолжает судиться с Аллой Пугачевой.

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