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Двое мужчин до смерти забили молодую мать камнем и положили дочь ей на грудь

Двое мужчин до смерти забили молодую мать камнем и положили дочь ей на грудь

РЕН ТВ В индийском штате Карнатака 25-летнюю женщину жестоко убили камнем. Об этом 19 сентября сообщило издание NDTV.

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