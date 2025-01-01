"Хорошо, что ты нашлась". Максим Виторган впервые представил публике новую возлюбленную

52-летний Максим Виторган признался, что состоит в отношениях. актер представил публике свою возлюбленную, опубликовав совместное фото с ней в новогоднюю ночь.
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