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Жительница Рубцовска поборется за звание "Воспитатель года России"

Жительница Рубцовска поборется за звание "Воспитатель года России"

Жительница Рубцовска Алтайского края Анастасия Бисник поборется за звание "Воспитатель года России". Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и науки региона.

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