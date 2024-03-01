Москалькова: Россия может идентифицировать всех погибших при крушении Ил-76

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что у РФ в распоряжении есть все ДНК, с помощью которых можно идентифицировать личности погибших при крушении военного самолета Ил-76 в январе этого года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии