Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 266 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валентина Литвяк
    Это нужно делать ежедневно,на протяжении всей истории России.Не прекращать ни на одну минуту.В России предложи...
  • Людмила
    видели и знали что в Сумах формируется украинский десант из тысяч штыков, не пошевелили пальцем, что бы принять меры...Подполье сообщило...
  • Evgeni Velesik
    У меня вопрос? Почему он здесь и на нашем российском ТВ? Это поддается какому-нибудь логическому объяснению?«Я озадачен и обе...

Россиян призвали минимизировать количество красного мяса в рационе

Россиян призвали минимизировать количество красного мяса в рационе

Онколог, маммолог, основатель и главный врач сети клиник «Маммологический центр L7», заслуженный врач Республики Дагестан Фатима Тамаева рассказала, что часто вызывающая рак мутация клеток запускается из-за канцерогенов, попадающих в организм из еды.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх