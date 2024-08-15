Россиян призвали минимизировать количество красного мяса в рационе

Онколог, маммолог, основатель и главный врач сети клиник «Маммологический центр L7», заслуженный врач Республики Дагестан Фатима Тамаева рассказала, что часто вызывающая рак мутация клеток запускается из-за канцерогенов, попадающих в организм из еды.
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