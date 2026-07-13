Говорит Европа ⚡
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Говорит Европа ⚡

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Как отменить блокировку сайта через суд? Адвокат Ростислав Кравец отвечает

Как отменить блокировку сайта через суд? Адвокат Ростислав Кравец отвечает

Имел ли право Национальный центр блокировать сайт без согласования с Госспецсвязи? Можно ли заблокировать интернет-ресурс по устной просьбе чиновника? Как статья 19 Конституции Украины помогла отстоять свободу слова? И что делать владельцу сайта при незаконном ограничении доступа? Адвокат Ростислав Кравец в эфире ответил на вопросы зрителей и читателей.

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