Как отменить блокировку сайта через суд? Адвокат Ростислав Кравец отвечает

Имел ли право Национальный центр блокировать сайт без согласования с Госспецсвязи? Можно ли заблокировать интернет-ресурс по устной просьбе чиновника? Как статья 19 Конституции Украины помогла отстоять свободу слова? И что делать владельцу сайта при незаконном ограничении доступа? Адвокат Ростислав Кравец в эфире ответил на вопросы зрителей и читателей.