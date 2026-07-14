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Семь ударов ножом по двухмесячному сыну: раскрыты детали страшной трагедии на Кубани

Семь ударов ножом по двухмесячному сыну: раскрыты детали страшной трагедии на Кубани

Жительницу Кубани, пытавшуюся убить двухмесячного сына, отправили на принудительное лечение Курганинский районный суд принял решение по делу 32-летней местной жительницы, которая весной 2025 года напала на своего двухмесячного ребенка.

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