Семь ударов ножом по двухмесячному сыну: раскрыты детали страшной трагедии на Кубани

Жительницу Кубани, пытавшуюся убить двухмесячного сына, отправили на принудительное лечение Курганинский районный суд принял решение по делу 32-летней местной жительницы, которая весной 2025 года напала на своего двухмесячного ребенка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии