На Урале ввели выплаты для женщин, родивших детей до 23 лет

Заксо одобрило в первом чтении введение трех новых мер соцподдержки для молодых семей. Как рассказал на пленарном заседании министр соцполитики Андрей Злоказов, первая мера – единовременные выплаты в 50 тысяч рублей для женщин, которые родили первого ребенка до 23 лет включительно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии