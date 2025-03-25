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На Урале ввели выплаты для женщин, родивших детей до 23 лет

На Урале ввели выплаты для женщин, родивших детей до 23 лет

Заксо одобрило в первом чтении введение трех новых мер соцподдержки для молодых семей. Как рассказал на пленарном заседании министр соцполитики Андрей Злоказов, первая мера – единовременные выплаты в 50 тысяч рублей для женщин, которые родили первого ребенка до 23 лет включительно.

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