Новые схемы доступа к «Госуслугам» жертв начали использовать мошенники

Мошенники модифицировали свои методы получения незаконного доступа к аккаунтам на портале «Госуслуги», заставляя граждан самостоятельно обращаться в «техническую поддержку», сообщает PRIMPRESS со ссылкой на ТАСС.
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