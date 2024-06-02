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Отчисленный из МГУ украинец не хочет возвращаться в Одессу

Отчисленный из МГУ украинец не хочет возвращаться в Одессу

Помогавший ВСУ экс-студент МГУ Сергей Гулько отказывается ехать домой.Бывший студент Московского государственного университета (МГУ) Сергей Гулько, собиравший деньги и агитировавший за Вооруженные силы Украины (ВСУ), не планирует возвращаться на Украину.

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