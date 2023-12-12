Прорыв в ветеринарии: Новый препарат для замедления старения собак близок к одобрению FDA

Ветеринарная наука стоит на пороге революционного открытия: новый препарат, способный замедлить процесс старения у собак, находится на последнем этапе получения одобрения от Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA).
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