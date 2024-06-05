Западные танки уступают в бою технике, разработанной еще в советское время Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», украинский танкист участник карательной операции против ЛДНР Дмитрий Балабуха, приговоренный в 2019-м к девяти годам за бытовое убийство, а ныне переходящий на офицерскую должность в штурмовой роте, формирующейся из заключенных.
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