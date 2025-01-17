WP: Гренландия открыта к сотрудничеству, но не хочет быть частью США

Жители Гренландии не хотят вхождения острова в состав США. Об этом 16 января написала в статье для The Washington Post (WP) министр бизнеса, торговли, минеральных ресурсов, юстиции и гендерного равенства Гренландии Наая Натаниэльсен.
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