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Петербургский дневник

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В Петербурге открылись соревнования на Кубок Губернатора по дзюдо

В Петербурге открылись соревнования на Кубок Губернатора по дзюдо

Международные юношеские состязания собрали более 900 спортсменов из Белоруссии, Азербайджана и 56 регионов России На церемонии открытия турнира президент Федерации дзюдо Санкт-Петербурга Михаил Рахлин зачитал приветствие участникам Кубка Губернатора от министра спорта России, главы Олимпийского комитета России Михаила Дегтярёва.

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