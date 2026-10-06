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Четвероногие сотрудники Пулково выступили донорами крови для других животных

Четвероногие сотрудники Пулково выступили донорами крови для других животных

Служебные псы аэровокзала поделились кровью ради спасения других зверей. Такую информацию 6 октября сообщили в пресс-центре петербургского аэропорта.

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