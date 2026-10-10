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О последствиях лазерного удаления татуировок рассказала врач Кислицына

О последствиях лазерного удаления татуировок рассказала врач Кислицына

В России постоянные татуировки есть у 11–20% населения. По данным крупных социологических опросов, у типичного российского обладателя тату на теле присутствует в среднем два изображения.

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