В Госдуму внесут законопроект об отмене НДФЛ при доходах ниже 30 тысяч рублей

Как сообщает ТАСС, депутаты от фракции ЛДПР внесут в Государственную Думу РФ законопроект, согласно которому предлагается отменить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) для граждан с доходами меньше 30 тысяч рублей в месяц Авторы инициативы заявляют, что она поможет жителям с низким уровнем доходов сохранять большую часть заработанных средств и повысить уровень жизни.