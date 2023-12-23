Заместителю гендиректора «Роскосмоса» и гендиректору «Геофизики-Космос» грозят 10-летние сроки

Владимир Петросов

Изменения в УК вносить необходимо, но никаких "расстрелов при побегах". Исключительная мера должна быть прописана в УК. Закон надо уважать и бояться его неисполнения. А для этого достаточно 2-3 показательных процесса с показательной казнью. Через пол года страна будет новой.