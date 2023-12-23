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Заместителю гендиректора «Роскосмоса» и гендиректору «Геофизики-Космос» грозят 10-летние сроки

Заместителю гендиректора «Роскосмоса» и гендиректору «Геофизики-Космос» грозят 10-летние сроки

В пятницу задержан замгендиректора "Роскосмоса" по реализации госпрограммы вооружения, действительный государственный советник РФ II класса, заслуженный военный специалист РФ, доктор военных наук Олег Фролов.

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Комментарии
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Владимир Петросов
Изменения в УК вносить необходимо, но никаких &quot;расстрелов при побегах&quot;. Исключительная мера должна быть прописана в УК. Закон надо уважать и бояться его неисполнения. А для этого достаточно 2-3 показательных процесса с показательной казнью. Через пол года страна будет новой.
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6 час.
evgeni shabalin
Расстрелят на Красной площади, и показывать это по ТВ, по всем каналам.
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4 час.
Михаил Абросимов
А какие секреты он знает? Как деньги пилить? Так за бугром это умеют получше его.
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3 час.

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