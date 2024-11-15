Трамп отказался взять в администрацию главу JPMorgan, поддерживающего Киев

Одержавший победу на выборах президента США Дональд Трамп отказался пригласить в состав своей будущей администрации руководителя американской финансовой корпорации JPMorgan Chase Джейми Даймона, призвавшего ранее не допустить поражения Киева и назвавшего Россию частью «оси зла», пишет РИА Новости со ссылкой на запись политика в социальной сети Truth Social.
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