В Подмосковье закрыли "Чайхану", которой вероятно владеет фигурант дела о теракте в "Крокусе"

Кафе, вероятный хозяин которого является фигурантом дела о теракте, было решено закрытьВ минувший вторник суд принял решение об аресте Алишера Касимова, сдававшего квартиру исполнителям теракта в "Крокусе".
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