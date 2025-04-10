В Алтайском крае заключили соглашение о стабилизации цен на молоко и масло

Такая мера должна сделать социально значимые товары более доступными для жителей региона 9 апреля власти Алтайского края заключили соглашение о стабилизации цен на молоко и масло с федеральной торговой сетью "Пятерочка".
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